Tappa oggi Tour de France 2024, Evaux-les-Bains–Le Lloran: percorso e altimetria

Undicesima tappa oggi, mercoledì 10 luglio, del Tour de France 2024. La Grande Boucle, dopo la volata di Philipsen che ha centrato il suo primo successo in questa edizione, proporrà nella frazione odierna un avvincente tappone sul Massiccio Centrale.

4.350 metri di dislivello metteranno la resistenza dei corridori in seria difficoltà.

Tour de France 2024, undicesima tappa oggi: il percorso e i favoriti

Nell'undicesima tappa del Tour de France 2024, la Evaux-les-Bains–Le Lloran di 211 km, i corridori incontreranno le prime salite dopo i primi 70 km di pianura. Affronteranno poi la Côte de Mouilloux (1,9 chilometri al 6,4%) e la Côte de Larodde (3,8 chilometri al 6%), ma la parte davvero impegnativa sarà nel finale, sul Massiccio Centrale, dove il Col de Néronne (3,8 chilometri al 9,1%), il Puy Mary Pas de Peyrol (5,4 km all’8,1%) il Col de Pertus (4,4 km al 7,9%) e il Col de Font de Cère (3,3 km al 5,8%) infiammeranno la corsa, prima della discesa che porta al traguardo.

La maglia gialla Tadej Pogacar (UAE Emirates) andrà probabilmente all'attacco e sarà battaglia con il rivale Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) e con Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Particolarmente atteso anche Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe). L'Italia punta su Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

Tour de France 2024, undicesima tappa: dove vederla in tv

L'undicesima tappa del Tour dde France 2024, la Evaux-les-Bains–Le Lloran, in programma oggi mercoledì 10 luglio, parte alle ore 11:30 e l'arrivo è stimato intorno alle 17:30.

Diretta in chiaro su RaiSport dalle 13:20 e dalle 14:45 su Rai 2, streaming gratuito su Raiplay dalle 14:45. Diretta tv e streaming per gli abbonati dalle 11 su Eurosport 1 (canale 210 Sky), Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW.