Tappa oggi Tour de France 2023, Vulcania-Issoire: percorso, altimetria, orari tv

Riparte il Tour de France 2023, dopo la prima giornata di riposo. Oggi, martedì 11 luglio, è in programma la decima tappa, la Vulcania–Issoire di 167, 2 km con 5 GPM. La corsa si potrà accendere da subito sul Col de la Moréno (4.8 km al 4.9%) e il Col de Guéry (7.9 km al 4.8%) che sembrano perfetti per andare in fuga.

Ci sarà poi un tratto pianeggiante prima del Col de la Croix Saint-Robert (6 km al 6.4%), a cui seguiranno una discesa ripida e altre salite come la Côte de Saint-Victor-la-Rivière (3 km al 6%) e Côte de la Chapelle-Marcousse (6.6 km al 5.5%), il cui scollinamento è posto a 25 km dal traguardo, a Issoire, a cui si arriverà dopo un'altra impegnativa discesa.

I due big, Vingegaard (Jumbo-Visma) e Tadej Pogacar (UAE Emirates), dovrebbero aspettare le Alpi per proseguire il loro duello per la vittoria della Grande Boucle. Tra i favoriti per il successo di tappa ci sono Wout van Aert (Jumbo-Visma), Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep) e Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). L'Italia spera in un'impresa di Giulio Ciccone (Lidl-Trek) o Alberto Bettiol (EF Education EasyPost).

La Vulcania-Issoire, decima tappa del Tour de France 2023, partirà alle ore 13.05 e l'arrivo è previsto intorno alle 17.15.

La corsa sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 2 dalle ore 14.45 e su Eurosport 1 HD dalle 12.45 e in diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 12.45.