Tappa oggi Tour de France 2023, Clermont-Ferrand - Moulins: percorso, altimetria, orario diretta tv

Undicesima tappa oggi, mercoledì 12 luglio, del Tour de France 2023. I corridori percorreranno 179,8 km da Clermont-Ferrand a Moulins in una frazione che sembra destinata a concludersi in volata. Chi vorrà cercare un attacco dovrà farlo da lontano, cercando di far partire la fuga giusta sulla Côte de Chaptuzat-Haut (1.9 km al 4.9%), dopo 30 km dalla partenza o sulla Côte du Mercurol (2.9 km al 4.4%), dopo appena 60 km.

La Clermond-Ferrand - Moulins, però, è poi tutta pianeggiante e non sarà certo la Côte de la Croix Blanche (1.7 km al 5.1%), breve e distante più di 65 km dal traguardo, a impensierire il gruppo con le squadre dei velocisti che non staranno a guardare e si organizzeranno per apparecchiare la tavola ai loro specialisti.

Molto probabile uno sprint dove a giocarsi il successo saranno Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) e Wout van Aert (Jumbo-Visma), ammesso che non siano chiamati a fornire supporto a Vingegaard (Jumbo Visma), in maglia gialla e a Philipsen, in maglia verde, che, aiutato anche dal compagno di squadra, potrebbe andare a caccia della sua quarta vittoia in questa edizione del Tour de France 2023.

I suoi rivali sono quelli che hanno provato a ostacolarlo sinora, in primis Caleb Ewan (Lotto Dstny), Phil Bauhuas (Bahrain-Victorious), Mads Pedersen (Lidl – Trek). L'Italia spera in un acuto di Luca Mozzato (Arkea-Samsic) che ha sinora fatto vedere di potersi far valere.

La Clermond-Ferrand - Moulins, decima tappa del Tour de France 2023, partirà alle ore 13.05, l'arrivo è previsto intorno alle 17.20. Sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 2 dalle 14.45 e su Eurosport 1 HD dalle 12.45 e in diretta streaming in chiaro su Rai Play dalle ore 14.45 e per gli abbonati su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 12.45.