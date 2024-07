Tappa oggi Tour de France 2024, Aurillac–Villeneuve-sur-Lot: percorso e altimetria

Dodicesima tappa oggi, giovedì 11 luglio, del Tour de France 2024. Dopo la spettacolare frazione di ieri con il successo di Vingegaard in volata su Pogacar a Le Lioran, nel 'tappone' sul Massiccio Centrale, in questa giornata i molti saliscendi offriranno occasioni a chi vorrà andare in fuga, anche se le squadre dei velocisti proveranno a organizzarsi per giocarsi la tappa in volata.

Tour de France 2024, dodicesima tappa oggi: il percorso e i favoriti

La dodicesima tappa del Tour de France 2024, la Aurillac–Villeneuve-sur-Lot di 204 km si accende subito con i primi saliscendi e poi presenta i due GPM di quarta categoria, la Côte d’Autoire (2.7 km al 5.7%) e la Côte de Rocamadour (2 km al 5.4%).

Superato l'intermedio a Gourdon ci sarà poi, dopo 135 km, l'ultimo GPM di giornata, la Côte de Montcléra (2 km al 4.8%). A quel punto mancheranno una settantina di chilometri al traguardo con saliscendi meno impegnativi.

L'Italia spera che nella fuga buona ci sia Alberto Bettiol. Sarà spettacolo se si muoveranno specialisti come Tom Pidcock, Mathieu van der Poel e Ben Healy.

Sempre che, invece, non si arrivi in volata dove potrebbe esserci un altro confronto tra Girmay e Philipsen.

Tour de France 2024, dodicesima tappa: dove vederla in tv

La dodicesima tappa del Tour de France 2024, la Aurillac–Villeneuve-sur-Lot, in programma oggi giovedì 11 luglio, parte alle ore 12:50 e l'arrivo è previsto intorno alle ore 17:30. Diretta tv in chiaro su Rai 2 e streaming gratuito su Raiplay dalle 14:45.

Diretta tv per gli abbonati su Eurosport 1 e streaming a pagamento su Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 12.15.