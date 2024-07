Tappa oggi Tour de France 2024, Pau–Saint-Lary-Soulan: percorso e altimetria

Quattordicesima tappa oggi, sabato 13 luglio, del Tour de France 2024, 152 km da Pau a Saint-Lary-Soulan.

Dopo il successo di ieri in volata di Philipsen a Pau la Grande Boucle propone una frazione da non perdere con i big che si sfideranno sui Pirenei affrontando anche il mitico Col du Tourmalet. Mancherà Primoz Roglic che è stato costretto al ritiro dopo una caduta a 11 km dall'arrivo.

Tour de France 2024, quattordicesima tappa: il percorso e i favoriti

Oggi, sabato 13 luglio, i corridori, nella 14esima tappa la Pau-Saint-Lary-Soulan di 152 km, dovranno fare i conti con 4000 metri di dislivello. Attraversato il traguardo volante di Esquieze-Sere scaleranno il Tourmalet, 9 km al 7,4% con picchi al 10,9%. Dopo la discesa ci sarà un'altra salita impegnativa l’Hourquette d’Ancizan (8,2 km al 5,1%) che precede un'ultima parte altrettanto dura con il Pla d’Adet, 10,6 km al 7,9%.

Il traguardo è posizionato proprio dove Raymond Poulidor vinse al Tour del 1974.

Sarà nuovamente spettacolo e riprenderà il duello tra Tadej Pogacar, in maglia gialla e Jonas Vingegaard.

Remco Evenepoel dovrà difendersi, ma molto difficolmente riuscirà a reggere il ritmo che imporranno in salita i due campioni che si sono divisi la vittoria nelle ultime quattro edizioni del Tour de France.

Lo sloveno Pogacar ha vinto nel 2020 e nel 2021, mentre Vingegaard ha trionfato nel 2022 e nel 2023.

Tour de France 2024, quattordicesima tappa: dove vederla in tv

La tredicesima tappa del Tour de France 2024, la Pau–Saint-Lary-Soulan, in programma oggi sabato 13 luglio, parte alle ore 13:20 e l'arrivo è stimato alle 17:30.

Diretta tv in chiaro su Rai 2 e streaming gratuito su Raiplay dalle 14:45.

Diretta tv per gli abbonati su Eurosport 1 e streaming a pagamento su Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 12:45.