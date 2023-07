Tappa oggi Tour de France 2023 Roanne – Belleville-en-Beaujolai: percorso, altimetria, diretta tv

Si annuncia un'altra tappa combattuta al Tour de France. Dopo la frazione per velocisti di ieri, che ha visto la quarta vittoria consecutiva di Jasper Philipsen (eguagliato Alessandro Petacchi nel 2003, oggi, giovedì 13 luglio, nel dodicesimo stage, il gruppo dovrà affrontare un percorso di 168,8 km, con 3120 metri di dislivello,da Roanne a Belleville-en-Beaujolais, con 5 Gpm che esalterà gli attaccanti, 3 di terza e due di seconda categoria.

Tour de France 2023, tappa 12: il percorso e l'altimetria

Pronti-via e dopo i primi 20 km ci sarà da affrontare la Côte de Thizy-les-Bourgs (4,3 km al 5,6%), seguita poi dopo 37,9 km dal Col de Ecorbans (2,1 km al 6,9%). Chi cercherà di andare in fuga potrebbe muoversi presto per poi cercare di guadagnare terreno nei saliscendi che portano al tris di salite che farà ulteriore selezione, il Col de la Casse Froide (5,2 km al 6,1%), al km 109,9, il Col de la Croix Montmain (5,5 km al 6,1%), al km 125 e il Col de la Croix Rosier, (5,3 km al 7,6%), al km 140, il cui passaggio in testa vale anche preziosi secondi di abbuono. Dopo lo scollinamento ci saranno 28 km tra discesa e saliscendi, prima del traguardo finale.

Tour de France 2023, tappa 12: i favoriti e gli orari in tv

Su questo tipo di percorso potrebbero cercare gloria corridori come Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), Wout van Aert (Jumbo-Visma) o Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) e sarà battaglia anche per la maglia a pois tra Felix Gall (AG2R Citroen) e Neilson Powless (EF Education Easypost). Non si esclude un attacco, qualora se ne presentasse l'occasione, da parte di Tadej Pogacar (UAE Emirates), che spesso non ha fatto troppi calcoli, cercando di lottare anche per gli abbuoni e regalando spettacolo, piuttosto che amministrare meramente le energie per le tappe decisive, in programma nei prossimi giorni, dove si giocherà il trionfo finale per la maglia gialla con Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

L'Italia spera in una bella giornata di Giulio Ciccone (Lidl-Segafredo) e Alberto Bettiol (EF Education Easypost) che hanno entrambi le caratteristiche per entrare nella fuga giusta e giocarsi le loro carte per la vittoria.

La Roanne - Belleville-en-Baujoulais, dodicesima tappa del Tour de France 2023, partirà alle 13.20 e l'arrivo è previsto tra le 17.15 e le 17.45. Sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai2 dalle 14.45 e in streaming gratuito su Raiplay e per gli abbonati, dalle 12.45, su Eurosport 1 HD e su Eurosport 1 HD.