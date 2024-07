Tappa oggi Tour De France 2024, Agen–Pau: percorso e altimetria

Tredicesima tappa oggi, venerdì 12 luglio, del Tour de France 2024, 171 chilometri da Agen a Pau.

Ieri Biniam Girmay sul traguardo di Villeneuve-sur-Lot ha conquistato il suo terzo successo allo sprint. Questa edizione della Grande Boucle è davvero straordinaria per il ciclista eritreo del team Intermarché-Wanty che con il trionfo a Torino è diventato il primo africano nero a vincere al Tour de France.

La frazione odierna offre una nuova occasione agli sprinter. Le uniche 'difficoltà' sono la Cote de Blacon (1,5 km al 6,9%) dopo 127 km e la Cote de Simocourbe, 1,8 km al 6,4%, al 136esimo km.

Potrebbe esserci qualche tentativo di fuga ma le squadre dei velocisti avranno tutto il tempo per organizzarsi e giocarsi la vittoria in volata, prima di un weekend con due grandi tappe in montagna.

Biniam Girmay, che indossa anche la maglia verde di leader della classifica a punti, andrà a caccia del poker e avrà tra i suoi principali avversari Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck).

Tour de France 2024, tredicesima tappa: dove vederla in tv

La tredicesima tappa del Tour de France 2024, la Agen–Pau, in programma oggi venerdì 12 luglio, parte alle ore 13:50 e l'arrivo è stimato intorno 17:30 circa. Diretta tv in chiaro su Rai 2 e streaming gratuito su Raiplay dalle 14:45.

Diretta tv per gli abbonati su Eurosport 1 e streaming a pagamento su Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 13.15.