Tappa oggi Tour de France 2023  Châtillon-sur-Chalaronne – Grand Colombie 137,8 km: percorso, altimetria, diretta tv

Oggi, venerdì 14 luglio sarà spettacolo assicurato al Tour de France 2023. I corridori, nel 13esimo stage, affrontano la Châtillon-sur-Chalaronne – Grand Colombie, 137,8 km.

Tour de France 2023, tappa 13: il percorso e l'altimetria

Sarà il gran finale di una frazione, nella giornata della festa nazionale francese, che si aprirà con 80 km pianeggianti, prima di una salita dopo il traguardo volante e una discesa non particolamente selettiva. L'ultima salita di 17,4 km al 7,1% di pendenza media e arrivo a 1.500 metri di altezza infiammerà la corsa.

Tour de France 2023, tappa 13: i favoriti e gli orari in tv

In questa giornata i Big andranno all'attacco a cominciare dalla maglia gialla, Jonas Vingagaard (Jumbo-Visma) che ha 17" di vantaggio su Pogacar (UAE Emirates). Si accenderà anche la battaglia per il podio che vede in lotta Jai Hindley (Bora-hansgrohe), vincitore del Giro d'Italia 2022, Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) e Simon Yates (Jayco AlUla). L'Italia spera in una vittoria di giornata di Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

La tredicesima tappa del Tour de France 2023, la Châtillon-sur-Chalaronne – Grand Colombie, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14.45 e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati su Eurosport 1 dalle 13.30, in streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.