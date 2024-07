Tappa oggi Tour de France 2024, Loudenvielle–Plateau de Beille: percorso e altimetria

Quindicecima tappa oggi, domenica 14 luglio, del Tour de France 2024, 197,7 km da Loudenvielle a Plateau de Beille. Alla Grande Boucle prosegue lo spettacolo sui Pirenei e si ripartirà dallo show di Pogacar che a Pla d’Adet ha rifilitato 43" a Vingegaard.

Tour de France 2024, quindicesima tappa: il percorso e i favoriti

Oggi, domenica 14 luglio, i corridori, nella 15esima tappa, la Loudenvielle–Plateau de Beille affrontano una delle frazioni più impegnative di questa edizione del Tour. Pronti-via e si parte subito con il Peyresourde (6,9 km al 7,8%) e poi arrivano in sequenza il Col de Menté (9,3 km al 9,1%) e il Col de Portet-d’Aspet (4,3 km al 9,6%).

Dopo una piccola tregua il gran finale con il Col d’Agnes (10 km all’8,2%) e l'arrivo in salita al Plateau de Beille (15,8 km al 7,9%).

Tadej Pogacar è il favorito per un altro successo, ma Vingegaard è ora a 1'57 in classifica generale, cercherà di attaccare per recuperare terreno. Remco Evenepoel, Carlos Rodriguez e il nostro Giulio Ciccone sono gli altri principali favoriti.

Tour de France 2024, quindicesima tappa: dove vederla in tv

La quindicesima tappa del Tour de France 2024, la Loudenvielle–Plateau de Beille, in programma oggi, domenica 14 luglio, parte alle ore 11:30 e l'arrivo è stimato intorno alle 17:30.

Diretta tv in chiaro su Rai 2 e streaming gratuito su Raiplay dalle 14:45.

Diretta tv per gli abbonati su Eurosport 1 e streaming a pagamento su Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 11:30.