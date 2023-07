Tappa oggi Tour de France 2023 Annemasse – Morzine les Poters du Soleil: percorso, altimetria, diretta tv

Un'altra tappa da non perdere al Tour de France 2023. Oggi, sabato 15 luglio, la corsa francese regalerà nuovamente spettacolo con la 14esima e attesissima frazione alpina, la Annemasse-Morzine les Portes du Soleil, 151,8 km con un dislivello di oltre 4000 metri.

Tour de France 2023, tappa 14: il percorso e l'altimetria

Pronti-via e dopo appena 12 km da Boege inizierà la salita verso il Col de Saxel, (4,2 km al 4,6%), un antipasto del Col de Cou (7km al 7,4%) che porterà i corridori a 1.116 metri, dopo 35 km.

Le difficoltà maggiori, destinate a infiammare la corsa, sono concentrate nel finale con il Col de la Ramaz (13,9 km al 7,1% e punte al 12%), seguito da una discesa che precede il Col de Joux Plane, 11,6 km all’8,5% con gli ultimi 6 km mai sotto il 9% e i bonus per chi passa in vetta. Chi vorrà vincere la tappa dovrà far vedere anche le sue doti di discesista.

Tour de France 2023, tappa 14: i favoriti e gli orari in tv

Sarà una grande battaglia per la maglia gialla di leader del Tour de France 2023 tra Tadej Pogacar (UAE Emirates) e Jonas Vingegaar (Jumbo-Visma). Lo sloveno ieri si è portato a soli 9" dalla maglia gialla e oggi vorrà prendersi il simbolo del primato. Chi vuole andare a caccia del successo di giornata punterà ad anticiparli entrando nella fuga giusta. Gli italiani sperano che tra questi corridori ci sia Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

La quattordicesima tappa del Tour de France 2023, la Annemasse – Morzine les Poters du Soleil, inizierà alle ore 13.05 e l'arrivo è previsto tra le 17.15 e le 17.30. Sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 2 dalle 14.45 e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati su Eurosport 1 dalle 12.45, in streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.