Tappa oggi Tour de France 2023 Les Gets – Saint-Gervais Mont Blanc: percorso, altimetria, diretta tv

Un'altra imperdibile tappa al Tour de France 2023. Oggi, domenica 16 luglio, è in programma il15esimo stage, la Les Gets – Saint-Gervais Mont Blanc.

Una frazione alpina che sarà l'ennesimo capitolo della battaglia per il trionfo finale a Parigi tra Jonas Vingegaard, in maglia gialla e Tadej Pogacar (UAE Emirates) che lo segue in classifica, staccato di soli 10".

Tour de France 2023, tappa 15: il percorso e l'altimetria

Nella giornata di oggi i corridori scaleranno il Col de la Forclaz de Montmin (7,2 km al 7,3%), dopo 80 km e poi faranno i conti con una serie di ascese ravvicinate, il Col de la Croix Fry (11,3 km al 7%), il Col de Aravis (4,4 km al 5,8%) e in quello che sarà un super-finale, la Côte de Amerands (2,7 km al 10,9%) e l'ultima salita 7 chilometri al 7,7% sul Monte Bianco per arrivare a Saint-Gervais-Mont Blanc.

Tour de France 2023, tappa 15: i favoriti e gli orari in tv

Sarà nuovamente scontro diretto Vingegaard-Pogacar per la maglia gialla. Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) ha un vantaggio rassicurante per il podio, grazie anche alla vittoria di ieri, occhio anche a Jai Hindley (Bora-hansgrohe), quarto, che dovrà difendere la posizione da Adam Yates (UAE Emirates).

In questa tappa alpina le speranze italiane sono per una buona corsa di Giulio Ciccone (Lidl-Trek) che vorrà mettersi in mostra e conquistare punti preziosi nella classifica per la maglia a pois.

La Les Gets – Saint-Gervais Mont Blanc, 15esima tappa del Tour de France 2023, inizierà alle 13.05 e l'arrivo è previsto intorno alle 18.00. Sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su Raiplay dalle 14.45. Per gli abbonati su Eurosport 1 live dalle 12.45 e streaming dalle 13.30 su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.