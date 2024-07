Tappa oggi Tour de France 2024, Gruissan–Nimes: percorso e altimetria

Sedicesima tappa oggi, martedì 16 luglio, del Tour de France 2024. La Grande Boucle dopo le fatiche del weekend sui Pirenei e il secondo e ultimo giorno di riposo apre la terza e decisiva settimana con la Gruissan–Nimes, una frazione di 188,6 km adatta ai velocisti.

Pogacar, dopo l'impresa a Plateau de Beille, è saldamente al comando della classifica generale con 3’09” su Vingegaard e 5’19”su Evenepoel, ha ipotecato la conquista del suo terzo Tour e la doppietta Giro-Tour che manca dal 1998 quando a realizzarla fu Marco Pantani. Il nostro Giulio Ciccone è ottavo a 15’48”.

Tour de France 2024, sedicesima tappa: il percorso e i favoriti

La sedicesima tappa del Tour de France 2024, la Gruissan–Nimes, presenta un unico Gpm di quarta categoria, la Cote de Fambetou2, 242 metri d'altezza (1,2 km al 5%), dopo l'intermedio a Les Matelles. Una salitella che non è certo in grado di impensierire i corridori.

La frazione di oggi, martedì 16 luglio, si giocherà allo sprint e tra i favoriti per la vittoria ci sono la maglia verde Girmay a caccia del poker di successi e Philipsen che dopo il bis sul traguardo di Pau cercherà il tris.

Tour de France 2024, sedicesima tappa: dove vederla in tv

La sedicesima tappa del Tour de France 2024, la Gruissan–Nimes, in programma oggi martedì 16 luglio, parte alle ore 13:30 e l'arrivo è stimato intorno alle 17:30. Diretta tv in chiaro su Rai 2 e streaming gratuito su Raiplay dalle 14:45.

Diretta tv e streaming per gli abbonati dalle 12:45 su Eurosport 1 (canale 210 Sky), Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW.