Tappa oggi Tour de France 2024, Saint-Paul-Trois-Chateaux–Superdèvoluy: percorso e altimetria

Diciassettesima tappa oggi, mercoledì 17 luglio, del Tour de France 2024. La Grande Boucle, dopo tris di Philipsen in volata a Nimes, nella Saint-Paul-Trois-Chateaux–Superdèvoluy torna a strizzare l'occhio agli attaccanti con una parte finale in salita che offrirà l'occasione a scalatori fuori classifica.

Tour de France 2024, diciassettesima tappa: il percorso e i favoriti

La diciassettesima tappa del Tour de France 2024, la Saint-Paul-Trois-Chateaux–Superdèvoluy di 177,8 km, è caratterizzata dagli ultimi 40 km in costante ascesa con il Col Bayard (6,8 km al 7,3%) e il Col dy Noyer (7,5 km a 8,1%). Probabile che si formi nei km precedenti un gruppo di attaccanti con all'interno corridori, magari fuori classifica, che proveranno ad andare al traguardo.

Potrebbe essere l'occasione buona per il nostro Giulio Ciccone che è però ottavo in classifica a 15'42 da Pogacar e potrebbe essere controllato dagli altri corridori che aspirano alla top-ten. Probabile un tentativo di attacco del transalpino Romain Bardet.

Tour de France 2024, diciassettesima tappa: dove vederla in tv

La diciassettesima tappa del Tour de France 2024, la Saint-Paul-Trois-Chateaux–Superdèvoluy, inizia alle ore 12:45 e l'arrivo è stimato intorno alle 17.

Diretta tv in chiaro su Rai 2 e streaming gratuito su Raiplay dalle 14 e Diretta tv e streaming per gli abbonati dalle 12:15 su Eurosport 1 (canale 210 Sky), Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW.