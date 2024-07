Tappa oggi Tour de France 2024, Gap–Barcelonette: percorso e altimetria

Diciottesima tappa oggi, giovedì 18 luglio, del Tour de France 2024. La Grande Boucle, dopo la vittoria di ieri a Superdevoluy del campione olimpico di Tokyo 2020 Richard Carapaz, propone un'ultima tappa per attaccanti visto che ci sarà davvero pochissima pianura.

Sarà un'occasione importante per questi corridori dato che poi arriveranno le Alpi e le tappe decisive per l'esito del Tour.

Tour de France 2024, diciottesima tappa: il percorso e i favoriti

La diciottesima tappa del Tour de France 2024, la Gap–Barcelonette di 179 km, ha 3.100 metri di dislivello.

Dopo una trentina di chilometri dalla partenza a Gap i corridori affronteranno il Col du Festre, terza categoria, (3,9 km al 6.3%), poi un altro terza categoria, la Cote de Corps (2,1 km al 7,2%).

Superato il traguardo volante a Saint-Bonnet-en-Champsaur troveranno poi lungo il percorso il Col de Manse, terza categoria (5,1 km al 3,6%), la Cote de Saint-Apollinaire (7 km al 5,5%) e Cote de Saint-Apollinaire (7 km al 5,5%), prima di dirigersi verso Les Thuiles e Barcellonette dove si concluderà la tappa.

Tra i favoriti della vigilia ci sono Ben Healy, Oier Lazkano, Van der Poel, Van Aert e Mohoric, ma è davvero difficile fare previsioni visto il percorso.

Tour de France 2024, diciottesima tappa: dove vederla in tv

La diciottesima tappa del Tour de France 2024, la Gap–Barcelonette, inizia alle ore 13:20 e l'arrivo è stimato intorno alle 17:30.

Diretta tv in chiaro su Rai 2 e streaming gratuito su Raiplay dalle 14,45 e diretta tv e streaming per gli abbonati dalle 12:45 su Eurosport 1 (canale 210 Sky), Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW.