Tappa oggi Tour de France 2024, Embrun–Isola 2000: percorso e altimetria

Diciannovesima tappa oggi, venerdì 19 luglio, del Tour de France 2024. Dopo la vittoria di Campenaerts a Barcellonette il Tour offre un'altra tappa di grande spettacolo, la Embrun–Isola 2000, 144,6 km e 4400 metri di dislivello che metteranno a dura prova i corridori.

Tour de France 2024, diciannovesima tappa: il percorso e i favoriti

Il gruppo dopo la partenza da Embrun percorrerà una ventina di chilometri prima del traguardo volante a Guillestre. Poi affronterà la prima ascesa di giornata, il Col de Vars, un hors catègorie di 18.8 km al 5.7% con punte del 10% nella prima parte che faranno inevitabilmente una selezione.

I corridori scenderanno poi verso Jausiers prima di affrontare la Cime de la Bonette, 22,9 km al 6.9% per arrivare a 2802 metri di altitudine. Discesa fino a Isola a 904 metri di altitudine, prima dell'ultima salita che porta al traguardo a Isola 2000 di 16,1 km al 7,1%.

144.6 km, la 19esima frazione del Tour è breve ma si annuncia avvincente. Tra i favoriti c'è ovviamente la maglia gialla, lo sloveno Tadej Pogacar, un Cannibale dei nostri giorni che andrà come sempre a caccia della vittoria di tappa, mentre è ormai lanciato verso la conquista del suo terzo Tour.

Proverà a rispondere presente alla battaglia per il successo anche il suo principale rivale, lo sloveno Jonas Vingegaard che è secondo in classifica generale con 3'11" di distacco. Remco Evenepoel, terzo a 5'09", dovrà probabilmente difendersi.

L'Italia spera in una bella prova di Giulio Ciccone, ottavo in classifica con 17’51”. Richard Carapaz potrebbe andare a caccia del bis dopo il successo ottenuto a Superdévoluy.

Tour de France 2024, diciannovesima tappa: dove vederla in tv

La Embrum-Isola 2000, 19esima tappa del Tour de France 2024, inizia alle ore 12:30 e l'arrivo è stimato per le 16:30.

Diretta tv in chiaro su Rai 2 e streaming gratuito su Raiplay dalle 14 e diretta tv e streaming per gli abbonati dalle 12 su Eurosport 1 (canale 210 Sky), Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW.