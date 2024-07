Tappa oggi Tour de France 2024: Pinerolo–Valloires, percorso e altimetria

Quarta tappa oggi, martedì 2 luglio, del Tour de France 2024. Il Giro di Francia, dopo le tre bellissime tappe italiane che hanno reso storica questa Grand Depart, ritorna Oltralpe con la Pinerolo-Valloire e sulle Alpi ci si aspetta una vera battaglia tra gli uomini di classifica.

Pinerolo-Valloire, Tour de France 2024: il percorso e i favoriti

Oggi, martedì 2 luglio, la quarta tappa del Tour de France 2024 parte da Pinerolo e dopo un percorso di 139,6 km con un dislivello di 3600 metri arriva a Valloire. I corridori poco dopo la partenza saliranno verso il Sestriere e arriveranno a 2000 metri, poi scenderanno a Cesana prima di risalire verso il Col de Montegenèvre per entrare in Francia passando da Briançon.

Gran finale con il Col du Galibier (23 km al 5,1%, ma con due punte al 9% nel finale) il cui scollinamento è posizionato a 19 km dal traguardo.

Dopo la prima schermaglia sul San Luca sarà vera battaglia tra Pogacar e Vingegaard. Da tenere d'occhio anche Remco Evenepoel e la maglia gialla Richard Carapaz. Vedremo se Primoz Roglic, apparso in una condizione meno brillante, riuscirà ad essere della partita. Tra gli azzurri giornata importante per Giulio Ciccone.

Tour de France 2024, quarta tappa oggi: dove vederla in tv

La quarta tappa del Tour de France 2024, Pinerolo–Valloires, di 139,6 km, parte alle ore 13:15 e l'arrivo è stimato intorno alle 17. Sarà trasmessa in diretta in chiaro su Raisport dalle 13:15 e dalle 14 su Rai 2 e in streaming gratuito su Raiplay dalle 13:15.

Diretta tv per gli abbonati dalle 12:45 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) e in streaming a pagamento su Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW.