Tappa oggi Tour de France 2024, Nizza – Col de la Couillole: percorso e altimetria

Ventesima tappa oggi, sabato 20 luglio, del Tour de France 2024. Dopo la vittoria di Tadej Pogacar a Isola 2000, la quarta per la maglia gialla in questo Tour, è in programma un'altra tappa difficile la Nice-Col de la Couillole di 132,8 km.

Tour de France 2024, ventesima tappa: il percorso e i favoriti

La diciannovesima e penultima tappa del Tour de France 2024 sarà particolarmente selettiva visti i 4600 metri di dislivello e i quattro GPM da affrontare. Dopo appena 10 km il gruppo affronterà il il Col de Braus, seconda categoria, 10 km al 6.6% e dopo la discesa a Sospel inizierà a scalare l'iconico Col de Turini, prima categoria, 20,7 km al 5,7%.

Dopo la discesa a Roquebilliere i corridori superano il traguardo volante di Sait-Martin-Vesubie per poi salire verso il Col de la Colmaine (7,5 km al 7,1%). Scenderanno poi a Saint-Saveur-sur-Tinèe e saliranno al Col de la Couillole, 15,7 km al 7,1%.

Tra i favoriti per la vittoria Simon e Adam Yates, Richard Carapaz, Joao Almeida, sempre ammesso che "Il Cannibale" Pogacar non voglia provare a prendersi anche questo successo.

L'Italia spera in un acuto di Giulio Ciccone, decimo nella classifica generale.

Tour de France 2024, ventesima tappa: dove vederla in tv

La Nizza – Col de la Couillole, 20esima tappa del Tour de France 2024, inizia alle 13:55 e l'arrivo è stimato intorno alle 17:18.

Diretta tv in chiaro su Rai 2 e streaming gratuito su Raiplay dalle 15 e diretta tv e streaming per gli abbonati dalle 13:15 su Eurosport 1 (canale 210 Sky), Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW.