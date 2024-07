Tappa oggi Tour de France 2024, Montecarlo - Nizza: percorso e altimetria

Ventunesima tappa oggi, domenica 21 luglio, del Tour de France 2024. Ieri Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) , maglia gialla a un passo dal conquistare il suo terzo Tour, ha conquistato a Col de la Couillole il suo quinto successo di tappa in questa edizione, il 18esimo al Giro di Francia, avendo la meglio in un altro duello con Vingegaard.

Il danese del Team Visma-Lease a Bike merita un plauso, dato che ha consolidato il secondo posto in classifica a Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), risultato incredibile dato che la sua partecipazione a questo Tour era a fortissimo rischio dopo la spaventosa caduta ad aprile al Giro dei Paesi Baschi che l'aveva costretto a un'operazione per lo pneumotorace e a essere ricoverato in terapia intensiva.

Ottima anche la prova di Giulio Ciccone (Lidl-Trek) che ha difeso la top-ten.

Tour de France 2024, ventunesima tappa: il percorso e i favoriti

La ventunesima e ultima tappa del Tour de France 2024 non sarà la tradizionale passerella, a Parigi, sui Campi Elisi. Nella capitale fervono i preparativi per i giochi Olimpici e per questo gli organizzatori del Tour, nell'anno in cui è partito dall'Italia, hanno deciso di terminare la corsa a tappe più famosa del mondo con un'inedita cronometro da Montecarlo a Nizza.

I corridori affronteranno un percorso mosso di 33,7 km con un Gpm di seconda categoria a Le Turbie (8,1 km al 5,6%) e gli scollinamenti a Eze e al Colle d'Eze prima della discesa da Villefranche Sur-Mer fino a Nizza.

Tadej Pogacar, da nuovo Cannibale, andrà a caccia della sua sesta vittoria in questa edizione del Tour De France 2024, ma dovrà fare i conti con Evenepoel, Almeida e Van Aerts.

Tour de France 2024, ventesima tappa: dove vederla in tv

La Montecarlo-Nizza, ventunesima e ultima tappa, la cronometro conclusiva del Tour de France 2024, vedrà il primo corridore partire alle 14:40, mentre l'arrivo di Tadej Pogacar è previsto intorno alle 19:30.

Diretta tv in chiaro su Rai 2 e streaming gratuito su Raiplay dalle 15:40 e diretta tv e streaming per gli abbonati dalle 14:15 su Eurosport 1 (canale 210 Sky), Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW.