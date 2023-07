Tappa oggi Tour de France 2023 Moirans-en-Montagne-Poligny: percorso, altimetria, diretta tv

Terzultimo appuntamento con il Tour de France 2023. Oggi, venerdì 21 luglio, è in programma la 19esima tappa, la Moirans-en-Montagne-Poligny di 172,8 km. Una frazione che precede l'ultima tappa di montagna e la passerella finale di Parigi e vedrà la battaglia tra chi vuole vincere andando in fuga e chi vorrà giocarsi il successo in volata.

Il percorso offre possibilità agli attaccanti, visto che è nervoso e che la pianura è soltanto nel finale. I corridori affronteranno subito la Côte du Bois de Lionge (1.9 km al 5.7% di pendenza media) e gli eventuali fuggitivi avranno dalla loro la Côte d’Ivory (2.3 km al 6.1%) la cui cima è a 25 km dal traguardo, a Poligny, a cui si arriva dopo un tratto in pianura.

In questa giornata l'Italia spera che siano tra i protagonisti in fuga lberto Bettiol (EF Education-EasyPost) e Matteo Trentin (UAE Emirates). Sono tra i corridori più attesi Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) e Tom Pidcock (Ineos Grenadiers).

La 19esima tappa del Tour de France 2023, Moirans-en-Montagne-Poligny, partirà alle ore 13.15 e l'arrivo è previsto intorno alle 17.15. Diretta tv e streaming in chiaro su Rai 2 e Raiplay dalle ore 14.15, per gli abbonati Eurosport 1 HD, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, dalle 13.00.