Tappa oggi Tour de France 2023, Saint-Quentin-en-Yvelins-Parigi (Champs-Élysées): percorso, altimetria, diretta tv

Giornata conclusiva del Tour de France 2023, la Saint-Quentin-en-Yvelines-Paris (Parigi), 115,1 km, ventunesima tappa di questa edizione, sarà l'atto finale di una Grande Boucle che ha regalato spettacolo e emozioni nelle sue 21 tappe frazioni.

Tour de France 2023, tappa 21: il percorso e l'altimetria

In questa giornata sarà incoronato ufficialmente il vincitore, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), che conquista il suo secondo Tour de France consecutivo, con 7'29" sullo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), che ha pagato a caro prezzo la crisi di mercoledì 19 luglio, da Saint-Gervais Mont-Blanc a Courchevel dove ha incassato buona parte del distacco, che si era già ampliato in settimana con una prestazione 'monstre' di Vingegaard nella cronometro.

Sarà anche grande festa per Giulio Ciccone (Lidl-Trek) che ha raggiunto il suo obiettivo sulle strade di Francia, la maglia a pois di miglior scalatore, riuscendo a riportare una maglia così prestigiosa in Italia, 31 anni dopo Claudio Chiappucci, che l'aveva conquistata nel 1991 e nel 1992.

Oggi, domenica 23 luglio, i corridori affronteranno nelle fasi iniziali un unico GPM, la Côte du Pavé des Gardes (1.3 km al 5.9% di pendenza media). Poi ripeteranno il circuito sui Campi Elisi prima dell'ultima volata a ranghi compatti.

Tour de France 2023, tappa 21: i favoriti e gli orari in tv

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), in maglia verde, cercherà di vincere la sua quinta vittoria di tappa al Tour de France 2023 e avrà come maggiori rivali Dylan Groenewegen (Jayco AlUla), Bryan Coquard (Cofidis), Mads Pedersen (Lidl-Trek). L'Italia spera in un bello sprint di Luca Mozzato (Arkea Samsic).

La Saint-Quentin-en-Yvelins-Parigi, 21esima tappa del Tour de France 2023, partirà alle ore 16.30 e arriverà alle ore 19.30. Sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai2 e in streaming gratuito su Raiplay dalle ore 17.15. Diretta per gli abbonati su Eurosport 1 HD e Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 16.00.