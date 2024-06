Tappa oggi Tour de France 2024: Firenze-Rimini, percorso e altimetria

È arrivato uno dei giorni più attesi dagli appassionati di ciclismo. Oggi, sabato 29 giugno, parte da Firenze la 111esima edizione del Tour de France.

La prima tappa in Italia con un dislivello di 4 mila metri prevede la scalata del Passo dei Tre Faggi 12.5 km al 5.1%), la salita del Passo delle Forche (2.5 km al 6.2%, terza categoria), il Passo del Carnaio (10.5 km al 4.6%), Barbotto (5.8 km al 7.6%), San Leo (4.6 km al 7.7%), San Marino (7.1 km al 4.8%), con scollinamento a 26 km dal traguardo.

Tadej Pogacar, dopo lo spettacolo regalato agli appassionati vincendo il Giro d'Italia 2024, ha già annunciato che andrà all'attacco anche nella tappa Firenze-Rimini per cercare di conquistare subito la maglia gialla.

Tra i suoi rivali ci saranno Mathieu van der Poel e Tom Pidcock, giusto per citare due nomi di livello assoluto. L'Italia fa il tifo per Alberto Bettiol, neo campione italiano, pronto a dare il massimo.

Tour de France 2024, prima tappa oggi: dove vederla in tv

La prima tappa del Tour de France 2024 Firenze-Rimini di 206 km partirà alle 12:40. L'arrivo è previsto intorno alle 17:30. Diretta in chiaro da Raisport e dalle 14 da Rai 2 e in streaming da Raiplay dalle 12:40. Per gli abbonati diretta su Eurosport 1 dalle 11:45, streaming su Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 11:45.