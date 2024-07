Tappa oggi Tour de France 2024, Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas: percorso e altimetria

Quinta tappa oggi, mercoledì 3 luglio, del Tour de France 2024. Il Giro di Francia, dopo lo spettacolo regalato ieri da Tadej Pogacar che si è preso tappa e maglia dopo aver attaccato sul Galibier, proporrà una frazione di 177,4 km particolarmente adatta ai velocisti.

Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas, Tour de France 2024: il percorso e i favoriti

Oggi, mercoledì 3 luglio, la quinta tappa del Tour de France 2024 parte da Saint-Jean-de-Maurienne e presenta un dislivello di soli 1050 metri. I corridori passeranno da Chambery, affronteranno una leggera salita a Saint-Thibaud-de-Couz e una discesa.

La Cote du Cheval Blanc (1.5 km al 4,3%) precede un altro tratto di pianura, prima di arrivare all'intermedio di Aoste (Saint-Didier). Si sale poi verso la Cote de Lhuis (3 km al 4.8%). Gli ultimi chilometri sono completamente pianeggianti e permetteranno alle squadre dei velocisti di organizzarsi.

Biniam Girmay (Intermarché – Wanty) dopo la vittoria a Torino cercherà il bis. Mads Pedersen (Lidl-Trek) e Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) sono i principali indiziati per la vittoria.

Fernando Gaviria (Movistar), secondo in volata a Torino, proverà a giocarsi le sue carte. Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) cercherà di cogliere quel successo che gli permetterebbe di scavalcare Eddy Merckx per tappe vinte al Tour. L'attuale record, che condividono, è di 34 successi a testa.

Tour de France 2024, quinta tappa oggi: dove vederla in tv

La quinta tappa del Tour de France 2024, Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas, di 177,4 km, parte alle ore 13:30 e l'arrivo è previsto intorno alle 17:15.

Diretta tv su Rai 2 dalle 14:45 e, per gli abbonati, dalle 13 su Eurosport 1, canale 210 Sky. Diretta streaming gratuita su RaiPlay dalle 14.45 e dalle 13 a pagamento su iscovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW.