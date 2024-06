Tappa oggi Tour de France 2024: Cesenatico-Bologna, percorso e altimetria

Seconda tappa italiana del Tour de France 2024. Oggi, domenica 30 giugno, è in programma la Cesenatico-Bologna, tappa che parte dalla città natale di Marco Pantani, vincitore della Grande Boucle nel 1998.

In maglia gialla dopo la bella vittoria di ieri, sabato 29 giugno, a Rimini, c'è il 33enne francese Romain Bardet, che è riuscito a vincere conservando 5" di vantaggio sul gruppo grazie all'aiuto del compagno di fuga e c di squadra Frank van den Broek.

Cesenatico-Bologna, Tour de France 2024: il percorso

Nella seconda tappa del Tour de France 2024, la Cesenatico-Bologna, il gruppo percorrerà 199,2 km con un dislivello di 1850 metri. Da Cesenatico i corridori proseguiranno lungo il lungomare adriatico e attraverseranno Ravenna, per poi passare da Faenza, nell'entroterra.

Inizieranno poi i saliscendi. Il Monticino (2 km al 7,5%), il Gallisterna (1.2 km al 12,8%), il Colle di Botteghino di Zocca (1.9 km al 6,9%) e Il Colle di Botteghino di Zocca (1.9 km al 6,9%).

A Bologna percorreranno il circuito finale che prevede due passaggi sulla dura salita del Santuario della Madonna di San Luca (1.9 km al 10,6%).

Tour de France 2024, seconda tappa oggi: dove vederla in tv

La seconda tappa del Tour de France 2024 Cesenatico-Bologna di 199,2 km partirà alle ore 12:35. L'arrivo è previsto intorno alle 17:05.

Diretta in chiaro su Raisport e streaming gratuito su Raiplay dalle 12:35, dalle 12 diretta a pagamento su Eurosport 1 e streaming per gli abbonati Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW .