Tappa oggi Tour de France 2024, Maçon–Dijon: percorso e altimetria

Sesta tappa oggi, giovedì 4 luglio, del Tour de France 2024. Il Giro di Francia anche ieri ha offerto spettacolo scrivendo una pagina di storia grazie a Mark Cavendish che sul traguardo di Saint Vulbas ha centrato la sua 35esima vittoria e ora è il ciclista che ha vinto più tappe nella storia del Tour, davanti a Eddy Merckx.

Anche la frazione odiern, la Maçon–Dijon di 163 km, offrirà un'occasione ai velocisti.

Maçon–Dijon, Tour de France 2024: il percorso e i favoriti

Oggi, giovedì 4 luglio, la sesta tappa del Tour de France parte da Maçon e arriva a Dijon lungo un percorso di 163,5 km con soli 1000 metri di dislivello che presenta soltanto, nelle fasi iniziali, il Col du Bois Clair, 1.6 km al 6%.

I corridori dovranno fare molta attenzione a evitare cadute e ostacoli che possono sempre presentarsi come gli spartitraffico che nella giornata di ieri hanno fatto vivere un vero e proprio brivido alla maglia gialla Tadej Pogacar.

In volata sarà nuovamente battaglia tra Cavendish, che cercherà il bis, e avrà come rivali più accreditati, Philipsen e Kristoff.

Tour de France 2024, sesta tappa oggi: dove vederla in tv

La sesta tappa del Tour de France 2024, la Maçon–Dijon, di 163 km, parte alle ore 13:50 e l'arrivo è previsto intorno alle 17:20.

Diretta tv in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su Raiplay dalle 14:45. Diretta tv e streaming a pagamento per gli abbonati su Eurosport 1 (canale 210 Sky) e su Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 13:15.