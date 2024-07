Tappa oggi Tour de France 2024, Nuits-Saint-Georges – Gevrey-Chambertin,  percorso e altimetria 

Settima tappa oggi, venerdì 5 luglio, del Tour de France 2024. Dopo due tappe che hanno visto trionfare i velocisti in questa giornata si disputa un'importante cronometro di 25,3 km.

Nuits-Saint-Georges – Gevrey-Chambertin, Tour de France 2024: il percorso e i favoriti

Oggi, venerdì 5 luglio, la settima tappa del Tour de France 2024 vedrà i corridori sfidarsi individualmente contro il tempo lungo il percorso da Nuits-Saint-Georges a Gevrey-Chambertin.

Il primo intermedio sarà a Gevrey-Chambertin, la salita a Reulle-Vergy, 1.6 km al 6,5%, è l'unica difficoltà di un percorso, che dopo il secondo intermedio a Curley, scende verso il terzo intermedio a Morey-Saint-Denis ed è totalmente piatto fino al traguardo di Gevrey-Chambertin.

Il campione del mondo a cronometro, Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), la maglia gialla Tadej Pogacar (UAE Emirates), Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) e Primoz Roglic (Bora-hansgrohe) sono i corridori più attesi.

La prova contro il tempo di Roglic inizierà alle 16:52, quella di Vingegaard alle 16:56, Evenepoel alle 16:58 e Pogacar alle 17.

Tour de France 2024, settima tappa oggi: dove vederla in tv

La settima tappa del Tour de France 2024, la Nuits-Saint-Georges – Gevrey-Chambertin ha fissata la partenza del primo corridore alle 13:05, mentre l'ultimok arrivo è previsto per le 17:30.

Diretta tv in chiaro e streaming gratuito dalle 14 su Rai 2 e Raiplay. Diretta tv e streaming a pagamento su Eurosport 1, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 12:30.