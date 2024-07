Tappa oggi Tour de France 2024, Semur-en-Axois–Colombey-les-Deux-Eglises: percorso e altimetria

Ottava tappa oggi, sabato 6 luglio, del Tour de France 2024. La cronometro di ieri, la settima tappa, la Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin, ha visto il successo di Remco Evenepoel, davanti alla maglia gialla Tadej Pogacar, staccato di 12" e Primoz Roglic che è giunto al traguardo con 34".

In questa giornata ci sarà spazio per chi vorrà provare un tentativo di fuga da lontano, anche se non è escluso che le squadre dei velocisti, organizzandosi per tempo non riescano a far arrivare la tappa in volata.

Semur-en-Axois–Colombey-les-Deux-Eglises, Tour de France 2024: il percorso e i favoriti

L'ottava tappa del Tour de France 2024, la Semur-en-Axois–Colombey-les-Deux-Eglises, offrirà l'occasione per attaccare sulla Côte de Vitteaux, 2 km al 7.3% e nei successivi Côte de Villy-en-Auxois (2.4 km al 5,5%) e Côte de Verrey-sous-Salmaise (2.9 km al 6%) che si susseguiranno fino a Lamargelle, dove è posizionato il traguardo volante.

Sarà una giornata caratterizzata da un percorso mosso con a Côte de Santenoge (1.1 km all’8,1%) e la Côte de Giey-sur-Aujon (1.2 km all’8,4%). Nel finale, a 15 km dal traguardo, verso Septfontaines i corridori dovranno affrontare 1,7 km al 5%, quando mancheranno 14 km alla conclusione.

Alberto Bettiol potrebbe cercare una giornata da protagonista e potrebbe dover fare i conti con la fame di vittoria di nomi importanti come quelli di van Aert e van der Poel. In caso di arrivo allo sprint potrebbero giocarsela Girmay, Pedersen e Philipsen, veloci e resistenti.

Tour de France 2024, ottava tappa oggi: dove vederla in tv

L'ottava tappa del Tour de France 2024, la Semur-en-Axois–Colombey-les-Deux-Eglises parte alle 13:20 di sabato 6 luglio e l'arrivo è stimato intorno alle 17:20.

Diretta tv in chiaro su Rai 2 e streaming gratuito su Raiplay dalle 14, per gli abbonati diretta tv e streaming a pagamento su Eurosport 1 (canale 210 Sky), Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW.