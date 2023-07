Tappa oggi Tour de France 2023, Libourne-Limoges: percorso e altimetria

Ottava tappa del Tour de France 2023, oggi, sabato 8 luglio, 201 km da Libourne a Limoges. Dopo le avvincenti prime schermaglie in salita e la terza vittoria allo sprint di Jasper Philipsen, questa frazione sarà perfetta per chi vuole cercare una prestigiosa vittoria, andando all'attacco lungo un percorso che presenta numerosi saliscendi.

Due sono particolarmente significativi, la Cote de Masmont (1300 metri al 5,5%) e la Cote de Condat sur Vienne (1,2 km al 5,4%). Sono nella parte finale e sulla carta sembrano perfetti per fare da trampolino di lancio.

Il gruppo partirà alle 12.30 e arriverà intorno alle 17. Gli spettatori potranno seguire la corsa in chiaro su Rai 2 dalle 14.45 e a pagamento su Eurosport 1 dalle 12.15 e in diretta streaming su RaiPlay dalle 14.45 e dalle 12.15 su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.