Tappa oggi Tour de France 2023, Saint-Léonard-de-Noblat – Puy de Dôme: percorso e altimetria

Nona tappa del Tour de France 2023, oggi, domenica 9 luglio, è in programma la Saint-Léonard-de-Noblat – Puy de Dôme 182,4 km che regaleranno spettacolo e emozioni. Sarà la degna conclusione di questa spumeggiante prima settimana, un tappone sul Massiccio Centrale, che precederà il primo giorno di meritato riposo.

I corridori dovranno affrontare un dislivello di 3500 metri con la grande attesa per la salita finale, il mitico Puy de Dôme (13,3 km al 7,7%, gli ultimi 4 kkm tra l'11 e il 12%).

Sarà un nuovo capitolo della sfida tra Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), in maglia gialla e Tadej Pogacar (UAE Emirates), che cerca la rivincita dell'anno scorso. L'australiano Jai Hindley (BORA – hansgrohe), vincitore del Giro d'Italia 2022, proverà a rimanere con i due fuoriclasse, gli altri cercheranno di anticiparli, per puntare magari al successo di tappa. Qualcuno potrebbe provare a recuperare, così, un po' di terreno in classifica. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) cercherà di guagnare punti per la Maglia a Pois su Felix Gall.

La Saint-Léonard-de-Noblat – Puy de Dôme prenderà il via alle ore 13.45 e arriverà intorno alle ore 18. Si potrà seguire in diretta, in chiaro, su Rai 2, dalle 14.45 (streamingu su Raiplay dalle 14.45) e a pagamento su Eurosport 1, dalle 13.00 (streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN).