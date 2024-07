Tappa oggi Tour de France 2024, Orléan–Saint-Amand-Montrond: percorso e altimetria

Decima tappa oggi, martedì 9 luglio, del Tour de France 2024. La Grande Boucle riparte dopo il giorno di riposo concesso al termine della prima settimana che si è conclusa domenica 7 luglio con il successo in volata di Anthony Turgis nella nona tappa, quella degli sterrati da Troyes a Troyes.

Pogacar (UAE Emirates) è in maglia gialla con 33" su Evenepoel (Soudal Quick-Step) e 1'15" su Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) a 1'15". Quarto Primoz Roglic a 1'36" (Red Bull Bora Hansgrohe). Seguono Juan Ayuso (UAE Emirates), a 2'16 quinto, Joao Almeida a 2'17 sesto e Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) a 2'31" settimo.

Tour de France 2024, decima tappa oggi: il percorso e i favoriti

La decima tappa del Tour de France 2024, la Orléan–Saint-Amand-Montrond di 187 km non presenta GPM e si concluderà molto probabilmente in volata ed è atteso un nuovo duello tra Biniam Girmay, galvanizzato dai due successi ottenuti in questa edizione della Grande Boucle e Jasper Philipsen ancora a secco e a caccia di un successo. Si batteranno per la vittoria anche le altre ruote veloci: Mark Cavendish, Phil Bauhaus, Fernando Gaviria, Sam Bennett e Dylan Groenewegen.

L'unica difficoltà potrebbe essere rappresentata dal vento e gli uomini di classifica dovranno fare molta attenzione ai ventagli.

Tour de France 2024, decima tappa oggi: dove vederla in tv

La decima tappa del Tour de France 2024, la Orléan–Saint-Amand-Montrond, in programma oggi, martedì 9 luglio, parte alle ore 13:25 e l'arrivo è stimato intorno alle 17:30. Sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su Raiplay dalle 14:45. Per gli abbonati diretta tv su Eurosport 1 e streaming a pagamento su Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 12:45.