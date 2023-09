Tappa oggi Vuelta 2023, Utiel-Oliva: percorso, altimetria, diretta tv

Settima tappa della Vuelta 2023 da Utiel a Oliva, 200.8 km. Oggi, venerdì 1 settembre, il Giro di Spagna offrirà una nuova occasione ai velocisti, dopo la bellissima tappa in montagna di ieri che ha visto il successo di Sepp Kuss e Lenny Martinez conquistare la maglia rossa di leader.

Il favorito per il successo odierno è Kaden Groves che dopo 2 vittorie allo sprint andrà a caccia del tris. Tra i rivali ci saranno Juan Sebastian Molano e Hugo Hofstetter. L'Italia spera in una progressione vincente di Alberto Dainese o di Filippo Ganna, che ha già ottenuto un secondo posto in questa Vuelta cimentandosi come velocista.

La Utiel-Oliva, settima tappa della Vuelta 2023, partirà alle 12.50 e l'arrivo è previsto tra le 17.10 e le 17.35. Diretta tv su Eurosport 1, streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.30.