Tappa 17 Vuelta 2023 oggi, Ribadesella / Ribeseya – Altu de L’Angliru: percorso, altimetria, diretta tv

Giornata importantissima alla Vuelta 2023. Oggi, mercoledì 13 settembre, è in programma la 17esima tappa del Giro di Spagna, con partenza a Ribadesella/Ribeseya e arrivo, dopo 124,4 km, sull’Alto de L’Angliru.

Una tappona di montagna con tre GPM, due di prima categoria e l'ultimo, Altu de l’Angliru, un Hors Catégorie, una delle salite più temute, 13 km con pendenza media del 9,4 % e una seconda parte al 14% con punte al 24%.

Un terreno ideale per regalare spettacolo. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), dopo la vittoria di ieri a Bejes, il bis del successo sul Col du Tourmalet, ha messo in chiaro come punti deciso alla doppietta Tour-Vuelta.

Ora il danese, vincitore delle ultime due edizioni della Grande Boucle, deve recuperare 29" sul suo gregario di lusso, Sepp Kuss, in maglia rossa. Il vincitore del Giro d'Italia, co-capitano della Jumbo-Visma, Primoz Roglic, ha un distacco di 1'33 da Kuss. Seguono Ayuso, quarto a 2'33, Mas, quinto a 3'02", Soler, sesto a 3'28".

La diciassettesima tappa della Vuelta 2023, Ribadesella/Ribeseya – Alto de L’Angliru partirà alle 13.40 e arriverà intorno alle 17.30. Sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 HD e in streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.30.