Tappa 18 Vuelta 2023 oggi, Pola de Allande-La Cruz de Linares: percorso, altimetria, diretta tv

Giornata davvero imperdibile alla Vuelta 2023. Oggi, giovedì 14 settembre, si disputa la 18esima tappa, la Pola de Allande-La Cruz de Linares, 178,9 km con 5 GPM, una frazione fondamentale per decretare il vincitore di questa edizione del Giro di Spagna. A contendersi il successo finale a Madrid sono i tre corridori della corazzata Jumbo-Visma, Sepp Kuss, il gregario di lusso, che ha 8" di vantaggio sul due volte vincitore del Tour de France, Jonas Vingegaard e 1'08" su Roglic.

I corridori affronteranno l’Alto de las Estacas (5,1 km al 7,5%), il Puerto de San Lorenzo (9,9 km all’8,6% e punte al 16%), l’Alto de Tenebredo (3,4 km al 9,5%) e nel finale, per due volte, faranno i conti con il Puerto de la Cruz de Linares, 8,3 km all’8,6% con pendenze fino al 16%.

Sarà quindi battaglia tra Kuss, Vingegaard e Roglic e molto probabilmente vedremo un nuovo attacco da parte del grande sconfitto di questa edizione, Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) che dopo essere uscito di classifica è sempre andato all'attacco, onorando la corsa spagnola, che ha vinto nel 2022.

La Pola de Allande-La Cruz de Linares, 18esima tappa della Vuelta, arriverà intorno alle 17.30. Sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 HD e in streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN a partire dalle ore 12.30.