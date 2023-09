Tappa 19 Vuelta 2023 oggi, La Bañeza – Íscar: percorso, altimetria, diretta tv

19esima tappa della Vuelta 2023. Oggi, venerdì 15 settembre, si disputa la La Bañeza – Íscar, una frazione che, dopo i tre tapponi di montagna, sarà utile a far rifiatare i corridori e darà spazio agli spinter rimasti in gruppo.

Favorito, in maglia verde, Kaden Groves, che avrà come maggiori rivali Juan Molano, Boy Van Poppel, Hugo Hofstetter e Milan Menten. Tra gli italiani si spera in una buona prestazione di Alberto Dainese.

In classifica Sepp Kuss, gregario di lusso, è al comando davanti ai suoi capitani Jonas Vingegaard con 17" di vantaggio e Primoz Roglic a 1'08". La Jumbo-Visma, salvo clamorosi colpi di scena, ha ormai deciso di congelare la classifica facendo vincere la Vuelta al gregario di lusso statunitense che si è speso al Giro d'Italia nella vittoria di Roglic e alla Grande Boucle per il bis di Vingegaard.

L'arrivo è previsto intorno alle 17.40, diretta per gli abbonati su Eurosport 1, in streaming su Discovery Plus e DAZN.