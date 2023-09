Tappa 20 Vuelta 2023 oggi, Manzanares El Real-Guadarrama: percorso, altimetria, diretta tv

Sempre più vicina Madrid per incoronare il vincitore della Vuelta 2023. Oggi, sabato 16 settembre, si disputa la penultima tappa, la Manzanares El Real-Guadarrama. Sarà l'ultima occasione per cambiare la classifica generale visto che il percorso presenta 207,8 km con 10 GPM di terza categoria.

In particolare il finale sarà impegnativo con il Puerto de la Cruz Verde e l'Alto San Lorenzo de El Escorial, 4,6 km al 6,6 ma con uno strappo iniziale di 2,3 km all'8% di media.

Sepp Kuss, in maglia rossa, dovrà affrontare questa tappa con sicurezza e caparbietà, senza mostrare il minimo cedimento che possa indurre i suoi compagni di squadra in Jumbo-Visma, Vingegaard e Roglic, a pensare di sottrargli la maglia rossa.

La formazione giallonera sembra intenzionata a portare Kuss da vincitore a Madrid anche per ringraziarlo per il lavoro svolto da gregario di Roglic al Giro d'Italia e di Vingegaard al Tour de France. Andrà a caccia del suo quarto successo di tappa Remco Evenepoel.

L'arrivo è previsto per le 17.30.