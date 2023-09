Tappa 21 Vuelta 2023 oggi, Hipódromo de la Zarzuela – Madrid: percorso, altimetria, diretta tv

Giornata finale alla Vuelta 2023. Oggi, domenica 17 settembre, la 21esima tappa, la Hipódromo de la Zarzuela – Madrid. I corridori percorreranno 101 km in quella che sarà una festa per celebrare il successo del gregario di lusso, l'americano Sepp Kuss (Jumbo-Visma), che ha triofato davanti ai suoi capitani Jonas Vingegaard e Primoz Roglic.

Lo statunitense è stato così ringraziato dalla squadra giallo-nera per lo straordinario lavoro svolto al Giro d'Italia, vinto da Roglic e al Tour de France, vinto, per il secondo anno consecutivo, da Vingegaard. La Jumbo-Visma, vera e propria corazzata, nel 2023 ha vinto tutti e 3 i grandi Giri.

Favoriti per giocarsi il successo in questa frazione conclusiva, caratterizzata da 4 curve a novanta nel finale, saranno Kaden Groves, a Ivan Garcia Cortina, Hugo Hofstetter, Van der Berg e i nostri Dainese e Ganna che a Iscar hanno messo a segno una doppietta.

La partenza della 21esima tappa della Vuelta 2023 è fissata per le 18.30, l'arrivo intorno alle 20. Diretta per gli abbonati su Eurosport 1, streaming su Dazn e Discovery Plus.