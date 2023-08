Tappa oggi Vuelta 2023, Barcellona-Barcellona: percorso, altimetria, diretta tv

Inizia oggi, sabato 26 agosto, la Vuelta di Spagna, il terzo Grande Giro della stagione. Un appuntamento che quest'anno è particolarmente atteso visto che a sfidare il vincitore dello scorso anno, il belga Remco Evepoel (Soudal Quick-Step) ci saranno corridori come Primoz Roglic, vincitore del Giro d'Italia e Jonas Vingegaard, che ha vinto gli ultimi due Tour de France. Entrambi corrono nella corazzata Jumbo-Visma che non vuole farsi sfuggire la tripletta nelle tre grandi corse a tappe di questa stagione.

L'alto livello dei corridori è testimoniato anche dalla presenza di Joao Almeida, Juan Ayuso, Geraint Thomas, Enric Mas, Alksander Vlasov, Mikel Landa. L'Italia si affida a Damiano Caruso e Filippo Zana in salita e a Filippo Ganna nelle cronometro. Il piemontese è tra i protagonisti annunciati di questa prima tappa, una cronosquadre di 15 km a Barcellona.

Vuelta 2023, tappa 1: il percorso e l'altimetria

Il percorso della prima tappa della Vuelta, Barcellona-Barcellona, che vedrà i corridori sfidarsi in una cronometro a squadre su un percorso di 15 km, sarà anche una cartolina della capitale della Catalogna. Il tracciato, con lunghi rettilinei e curve di novanta gradi, parte sul mare, a Barceloneta, attraversa Santa Caterina la Ribera, viali de Casa, Diagonal e arriva a San Martì, per poi proseguire in viale Aragò e alla Sagrada Familia. Prosegue poi verso Dreta Eixample e il Passeig de Gracia, fino all'arrivo in Font la Guatilla.

In questa cronosquadre di apertura per molti team sarà importante non perdere terreno. Favorita la Jumbo Visma che si presenta con Roglic, Gesink, Kelderman, Kuss, Tratnik, Valter, Van Baarle, Vingeegard, ma sono competitive anche la Soudal di Evenepoel, la UAE di Almeida e Ayuso e la Ineos che ha Top Ganna e Thomas.

Vuelta 2023, tappa 1: gli orari in tv

La cronosquadre a Barcellona della Vuelta di Spagna 2023 inizierà alle ore 18.55 di sabato 26 agosto e sarà trasmessa in diretta per gli abbonati sui canali Eurosport e in streaming su Discovery Plus.