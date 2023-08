Tappa oggi Vuelta 2023, Mataró-Barcelona: percorso, altimetria, diretta tv

Dopo una cronosquadre in cui non sono mancati spettacolo e polemiche oggi, domenica 27 agosto, si disputa, la seconda tappa, la prima frazione in linea della Vuelta 2023. La tappa inaugurale del Giro di Spagna, che si è disputata ieri sabato 26 agosto sotto una pioggia battente, ha visto la vittoria della Dsm-Firmenich, che ha chiuso i 14,8 km della prova in 17'30". Il lombardo Lorenzo Milesi è diventato così, a sorpresa, il primo leader della corsa e proverà a difendere il simbolo del primato nella giornata odierna.

I corridori nella Matarò-Barcellona affronteranno un percorso di 181,8 km con 3 GPM il più importante nel finale, la salita verso l’Alto del Castell de Montjuïc (0.9 km al 9,4% di pendenza media, con punte al 13.0%) che ha il suo scollinamento a 3 km dal traguardo.

Potrebbe essere l'occasione per i big, Roglic e Vingegaard in primis, che hanno perso preziosi secondi ieri, per provare a recuperare terreno. Alla eventuale azione dei campioni della Jumbo-Visma guarderà Remco Evenepoel, il vincitore della scorsa edizione della Vuelta, che ieri si è fortemente lamentato perchè la seconda parte della cronosquadre si è completamente al buio e per il fatto che non tutti avrebbero quindi trovato le stesse condizioni.

In questa seconda tappa, dove è alta la probabilità di un arrivo in volata a ranghi ristretti, l'Italia punta su una buona prova di Andrea Bagioli e Alberto Dainese (DSM-Firmenich).

L'orario di partenza è alle 12.45, mentre l'arrivo previsto per le 17.30 circa. Diretta su Eurosport 1 HD dalle ore 14.30, diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 14.30.