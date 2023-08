Tappa oggi Vuelta 2023,  Suria-Arinsal. Andorra: percorso, altimetria, diretta tv

Giornata da non perdere alla Vuelta 2023. Oggi, lunedì 28 agosto, si disputa la terza tappa, Suria-Arinsal. Andorra di 158,8 km, la prima tappa di montagna, terreno perfetto per un primo triello tra Roglic, Vingegaard e Evenepoel e per capire le condizioni di tutti gli uomini che hanno ambizioni di classifica nella corsa iberica. L'Italia spera di avere risposte positive da Filippo Zana e Damiano Caruso.

Il gruppo partirà da Suria e arriverà ad Andorra. Tra le insidie di giornata il l Coll d’Ordino, 17 km al 7.7% e punte al 10%, con scollinamento a 21 km dal traguardo e la salita finale verso il traguardo, 8,3 km al 7,7% e punte al 13%.

La terza tappa della Vuelta 2023, Suria-Arinsal. Andorra, in programma oggi, lunedì 28 agosto, partirà alle 13.15 e l'arrivo è previsto tra le 17.20 e le 17.45. Diretta su Eurosport 1 e streaming su Dazn e Discovery+.