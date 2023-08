Tappa oggi Vuelta 2023, Morella-Burriana: altimetria, calendario e percorso

Prosegue la Vuelta 2023. Oggi mercoledì 30 agosto è in programma la quinta tappa, Morella-Burriana di 184,6 km. Sarà una frazione molto simile a quella del giorno precedente e offrirà una nuova occasione ai velocisti che molto probabilmente avranno tutto il tempo per preparare lo sprint. Le loro squadre, infatti, dovrebbe riuscire a recuperare eventuali attaccanti che avranno dalla loro un'unica salita il Collado de la Ibola (11,4 km al 3,9%) che dista 53 km all'arrivo.

Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), dopo la vittoria della quarta tappa a Tarragona, andrà a caccia del bis. I suoi maggiori rivali saranno Juan Sebastian Molano (UAE Emirates), Milan Menten (Lotto-Dstny) e Edward Theuns (Lidl-Trek). L'Italia spera in una prestazione brillante da parte di Alberto Dainese (DSM).

La quinta tappa della Vuelta 2023, la Morella-Burriana, partirà alle ore 12.50 e l'arrivo è previsto per le 17.30. Diretta tv e streaming dalle 14.30 su Eurosport 1, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.