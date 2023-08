Tappa oggi Vuelta 2023, La Vall d’Uixó – Pico del Buitre: percorso, altimetria e diretta tv

Seconda sfida in montagna alla Vuelta 2023. Oggi, giovedì 31 agosto, i Big sono pronti a darsi battaglia nella sesta tappa, la Vall d’Uixó – Pico del Buitre di 183,1 km.

Qui vedremo il percorso, i favoriti e l'orario per vederla in diretta tv e in streaming.

Vuelta 2023, sesta tappa: il percorso

La Vall d’Uixó – Pico del Buitre (183,1 km) propone subito un GPM dopo appena 25 km, segno di una giornata che sarà senza tregua. I corridori affronteranno poi il Puerto De Arenillas (5,8 km al 4,7% di pendenza media) e l'Alto Fuente de Rubielos (6.1 km al 6,2%). Il finale si annuncia particolarmente selettivo con il Pico del Buitre (10,9 km all’8% di pendenza media e punte del 16%) che porterà il vincitore a tagliare il traguardo in vetta all’Observatorio Astrofisico de Javalambre.

Vuelta 2023, sesta tappa: i favoriti

Evenepoel (Soudal-QuickStep) ha dichiarato di voler lasciare andare via una fuga, per perdere l'onere di indossare la maglia rossa, in questa prima parte della Vuelta. Sarà, però, battaglia tra gli uomini di classifica con il due della Jumbo Visma, Vingegaard e Roglic e Juan Ayuso (UAE Emirates) pronti ad attaccare il belga. L'Italia, che purtroppo non può contare su Filippo Zana (Jayco AlUla) che si è ritirato durante la quinta tappa per problemi di stomaco, spera in un attacco di Damiano Caruso (Bahrain Victorious).

Vuelta 2023, sesta tappa: dove vederla in tv

La sesta tappa della Vuelta 2023, la Val d'Uixo - Pico del Buitre , partirà alle ore 12.20 e l'arrivo è previsto per le 17.30. Diretta tv e streaming dalle 14.30 su Eurosport 1, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.