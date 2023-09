Tappa oggi Vuelta 2023, Ólvega–Zaragoza: percorso, altimetria, favoriti, diretta tv

Dodicesima tappa della Vuelta 2023, Ólvega–Zaragoza (150,6 km), in programma oggi, giovedì 7 settembre. Sarà una frazione dedicata ai velocisti visto che c'è un'unica salita, non selettiva, a metà percorso di soli 2,8 km al 3,7%. Il finale in volata sembra decisamente scontato, anche se potrebbe sempre andare via una fuga.

Tra i favoriti per la vittoria sul traguardo di Zaragoza non si può non citare Kaden Groves che andrà a caccia del tris in questa edizione. Tra i suoi maggiori avversari ci saranno Juan Molano, Milan Menten, Orluis Aular e Geoffrey Soupe. L'Italia spera in un bello sprint di Alberto Dainese e sul sorprendete Filippo Ganna che dopo il successo a cronometro, potrebbe riproporsi nelle vesti di velocista, nelle quali nei giorni scorsi ha già sfiorato una vittoria.

La Ólvega–Zaragoza non cambierà la classifica generale dove è al comando Sepp Kuss con 26" su Soler, 1'19 su Remco Evenepoel. L'arrivo è previsto intorno alle 17.30-17.45. Diretta tv su Eurosport 1, streaming su Discovery Plus e Dazn dalle ore 14.30.