Tappa oggi Vuelta 2023: percorso, altimetria, diretta tv

Giornata imperdibile alla Vuelta 2023. Oggi, venerdì 8 settembre, si corre la tappa 13, la Formigal. Huesca la Magia – Col du Tourmalet (134,7 km), un'imperdibile frazione di montagna dove i corridori arriveranno in cima al leggendario Tourmalet 18.9 chilometri (pendenze medie del 7.3%, massime del 13%), dopo aver dovuto affrontare anche il Col d'’Aubisque (16 chilometri al 7.1%) e il Col de Spandelles (10 chilometri all’8.3%, con picchi del 15%).

Sarà un appuntamento da non perdere dato che sarà battaglia assicurata tra chi vuole vincere la Vuelta, in primis Roglic, Evenepoel e Vingegaard. In maglia rossa c'è Sepp Kuss (Jumbo Visma). Vedremo se cercherà ancora di difendere la maglia o se tornerà al servizio dei capitani annunciati (Roglic e Vingegaard).

Il nostro Damiano Caruso, ormai fuori classifica, proverà a rendersi protagonista di una fuga da lontano. La 13esima tappa della Vuelta con arrivo sul Col de Tourmalet sarà trasmessa in diretta tv per gli abbonati su Eurosport 1 e in streaming su Discovery Plus e DANZ dalle ore 13.30.