Tappa oggi Vuelta 2023: percorso, altimetria, diretta tv

Nuovo appuntamento con la Vuelta 2023 per un'altra imperdibile tappa di montagna. Oggi, sabato 9 settembre, si corre la 14esima frazione, la Sauveterre-de-Bearn – Larra-Belagua di 156 km.

Vuelta 2023, tappa 14: il percorso

La Sauveterre-de-Bearn – Larra-Belagua presenta ben 4 GPM. La prima salita di giornata è il Col Hourcere, 11 km all'8.7% di media con punte del 14%. Dopo la discesa si salirà al Col de Erroymendi-Puerto de Larrau (15 km all'8% e diversi punti al 15-16%). Seguiranno poi 10 km di discesa prime delle ultime difficoltà di giornata, o strappo del Puerto de Laza e il GMP di prima categoria verso il traguardo di Larra Belagua, 9,5 km con pendenza media del 6,3% e massima del 10%.

Vuelta 2023, tappa 14: i favoriti

La Jumbo-Visma, dopo la durissima tappa di ieri, venerdì 8 settembre, con arrivo sul Col du Tourmalet, ha dimostrato di essere senza ombra di dubbio la squadra più forte. Vingegaard ha vinto, attaccando ai -7 e ha preceduto per una trentina di secondi Sepp Kuss e Primoz Roglic.

In classifica generale Kuss è ora al comando con 1'37" su Roglic e 1'44 su Vingegaard, i suoi due capitani. Dopo il Giro d'Italia corso al servizio della maglia rosa Roglic e il Tour de France al servizio della maglia gialla Vingegaard, è arrivato per il gregario di lusso statunitense il momento per la gloria personale o la Jumbo-Visma lascerà i suoi corridori liberi di fare la corsa? Al momento la corazzata giallo-nera monopolizza il podio, i rivali più vicini sono Ayuso (UAE Emirates) a +2"37", Mas (Movistar) a +3'06 e Soler (UAE Emirates), +3'10".

Vuelta 2023, tappa 14: gli orari in tv

La 14esima tappa della Vuelta, la Sauveterre-de.Béarn-Larra-Belagua di 156,2 km arriverà intorno alle 17.30 e sarà trasmessa in diretta tv per gli abbonati su Eurosport e in streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 14.30.