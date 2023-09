Tappa oggi Vuelta, Denia-Xorret de Catí: percorso, altimetria, diretta tv

Giornata da non perdere alla Vuelta 2023. Oggi, sabato 2 settembre, si disputa l'ottava tappa, la Denia-Xorret de Catí di 165 km.

I corridori dovranno affrontare 5 GPM e 3500 m di dislivello. Sarà una giornata senza tregua con l’Alto del Vall d’Ebo (7,9 km al 5,7%), seconda categoria, il Puerto de Tollos (4,2 km al 5,6%, punte al 15%), il Puerto de Benifallim (9 km al 5,2%), Porto de Carrasqueta, 11 km al 4,6%. La vittoria si deciderà sul Xorret de Catì, 3,9 km all’11,4% e punte del 22%. Lo scollinamento è a 3 km dal traguardo.

Vuelta 2023, ottava tappa: i favoriti

In questa tappa sarà battaglia tra gli uomini di classifica che andranno a caccia della maglia rossa, attualmente sulle spalle di Lenny Martinez (Groupama-FDJ).

Vedremo finalmente gli attacchi della copppia di assi della Jumbo Visma, Primoz Roglic e Jonas Vingegaard, supportata da Sepp Kuss, già vincitore di una frazione in questa edizione. Sarà un'occasione anche per vedere la condizione di Remco Evenepoel, vincitore della Vuelta 2022, che qualche giorno fa in montagna si è dovuto difendere. I tifosi spagnoli scommettono sul giovane Juan Ayuso (UAE Emirates) che va a caccia di un altro podio.

Vuelta 2023, ottava tappa: dove vederla in tv

L'ottava tappa della Vuelta 2023, la Denia-Xorret de Catì, partirà alle 13.10 e arriverà intorno alle 17.30. Sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.30.