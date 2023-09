Tappa oggi Vuelta 2023, Lerma – La Laguna Negra: percorso, altimetria, diretta tv

Prosegue lo spettacolo della Vuelta 2023. Dopo la vittoria di ieri di Super Filippo Ganna nella cronometro di Valladolid, oggi, mercoledì 6 settembre, è in programma l'undicesima tappa, la Lerma – La Laguna Negra di 163 km.

In questa frazione quasi totalmente pianeggiante, sarà decisiva la salita finale di 6,5 km, con una media del 6,8% e picchi negli ultimi 2 km del 14%. Uno strappo su cui potrebbero attaccare anche i Big, Evenepoel e Roglic, per guadagnare secondi preziosi in una classifica che vede al comando Sepp Kuss (Jumbo-Visma) con 26" su Soler (UAE Emirates), 1'09 su Evenepoel (Soudal Quick-Step), 1'36 su Roglic (Jumbo-Visma), Vingegaard a 2'22 (Jumbo-Visma).

L'undicesima tappa della Vuelta sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 e in streaming su Discovery Plus e Dazn dalle ore 14.30.