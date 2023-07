Tappa oggi Tour de France 2023, Bilbao-Bilbao: percorso, altimetria e dove vederla in tv

Oggi, sabato 1 luglio, inizia il Tour de France 2023. La prima tappa delle 21 in programma fino a domenica 23 luglio, quando il vincitore potrà festeggiare sui Campi Elisi, è una frazione molto dura di 182 km che parte e arriva a Bilbao.

I corridori affronteranno un percorso che ricorda quello di una classica con ben 5 GPM, il primo di terza categoria, la Côte de Laukiz (2,2 km al 6,9%), dopo 13,8 km, il secondo,sempre di terza categoria, dopo meno di 70 km: la Côte de San Juan de Gaztelugatxe.

Sarà una tappa senza tregua con il passaggio al traguardo volante a Guernica dopo 88 km. La giornata sarà poi caratterizzata da tre ascese, il Col de Morga (4 km al 5,8%), Côte de Vivero (4,2 km al 7,3%) e Côte de Pike (2 km al 10%), racchiusi in 30 km, l'ultimo a soli 9 dal traguardo, prima di una discesa veloce che precede l'ultima asperità di giornata, una salita dalla pendenza media del 4,4%.

Vedremo se in questa tappa si sfideranno subito i big per la prima maglia gialla. Osservati speciali Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e Tadej Pogacar (UAE Emirates). In casa Italia occhi puntati su Giulio Ciccione (Lidl-Trek). Da tenere d'occhio anche Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Wout van Aert (Jumbo-Visma) o corridori come Tom Pidcock (Ineos Grenadierse) e Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step).

La Bilbao-Bilbao, prima tappa del Tour de France 2023, scatterà alle ore 12.55 e si potrà seguire in tv e in streaming. Diretta su Rai2 dalle 14.45 alle 18, su Eurosport 1 dalle 12 alle 18, streaming su Raiplay, Discovery+, GCN.