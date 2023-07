Tappa Tour de France oggi: Pau-Laruns, percorso e altimetria

Tappa da non perdere al Tour de France 2023. Oggi, mercoledì 5 luglio, è in programma la Pau-Laruns, 162,7 km, la prima frazione sui Pirenei, un deliziso antipasto delle battaglie che verranno in questa Grande Boucle che presenta tanta montagna (qui trovate il percorso completo di questa edizione).

I corridori partiranno da Pau, alle 13.25 circa e, dopo 60 km pianeggianti scaleranno il Col de Soudet (15.2 km al 7,2%). La prima salita di giornata, seguita da una discesa, potrebbe presentare l'occasione per chi vuole andare all'attacco. Tra coloro che possiedono le caratteristiche per un attacco da lontano c'è anche Alberto Bettiol che proverà a cogliere l'occasione.

Seguiranno poi il Col d’Ichère (4.2 km al 7%) e il Col de Marie Blanque (7.7 km all’8,6%). Al momento dello scollinamento mancheranno 18,5 km al traguardo, con una parte in discesa e l'ultima in leggera salita fino a Laruns.

Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard si terranno d'occhio, pronti a darsi battaglia, anche per gli abbuoni, così come saranno tra i protagonisti anche i gemelli Yates, Adam, in maglia gialla e Simon. Da tenere d'occhio anche Giulio Ciccone che in questo tour punta alla maglia a pois e a cogliere dei successi di tappa.

La quinta tappa del Tour de France 2023, che si disputa oggi mercoledì 5 luglio, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14.45 e per gli abbonati su Eurosport 1 HD dalle 12:45. Diretta streaming su RaiPlay dalle 14:45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12:45.