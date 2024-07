Tennis Europe Under 12, subito in evidenza Alessandro Bacchini e Sofia Foggia

Dopo la qualificazioni che hanno tenuto banco sabato e domenica scatta la fase a gironi nel torneo Tennis Europe Under 12 in corso sui campi del Tennis Villa Carpena di Forlì, il 5° memorial “Gaio Camporesi”. Il torneo si svolge infatti in tre fasi, la prima dedicata alle qualificazioni, poi la fase a gironi al termine della quale i primi di ciascun raggruppamento (otto gironi maschili e otto...