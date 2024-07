Tennis Europe Under 12, memorial "Gaio Camporesi": ecco i vincitori del doppio

Primi verdetti nel torneo Tennis Europe Under 12 in corso sui campi del Tennis Villa Carpena di Forlì, il quinto memorial “Gaio Camporesi”. Sono quelli dei doppi che si sono conclusi in serata con le finali che hanno premiato i colori azzurri. Nel doppio maschile successo meritato di Ulisse Bari e Giovanni Di Leva che hanno sconfitto la coppia formata dal francese Romeo Knoll Mintsi-Eya e dal...