Tennis, i canadesi Joni Colburne e Damian Smith vincono il memorial “Gaio Camporesi”

Nel segno del Canada. Si chiude con due successi nordamericani il torneo Tennis Europe Under 12 andato in scena sui campi del Tennis Villa Carpena di Forlì, il 5°memorial “Gaio Camporesi”. Sabato mattina sono andate in scena le finali più attese, quelle dei singolari. Nel match-clou femminile è andato in scena un derby tutto canadese vinto nettamente da Joni Colburne su Alessia Lungu per 6-1...